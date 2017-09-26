شاهد: الخطوط القطرية تتسلم أكبر طائرة شحن

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية (الإثنين) إن الشركة رغم الحصار الجائر المفروض على بلاده استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة في عمليات الشحن الجوي.





وأضاف الباكر في مؤتمر صحفي من مدينة سياتل الأمريكية حيث تسلمت الشركة أكبر طائرة شحن من طراز بوينغ 747-8، أن الخطوط الجوية القطرية أصبحت في عام 2016 ثالث أكبر شركة شحن جوي في العالم وتتطلع إلى تحتل المركز الأول قريبا.

وأكد أن الحصار المفروض على قطر كان له أثرا عكسيا على أعمال الشركة في بداية الأزمة لكن شركته استطاعت تخطي تلك الآثار السلبية بشكل سريع وبما لا يؤثر على سير عملياتها.

وأشار الباكر إلى أن طائرة الشحن الجديدة ستمثل إضافة قوية لأسطول الشحن التابع للشركة وسيعمل على زيادة قدراتها لكسر الحصار ونقل الاحتياجات اليومية لقطر من السلع والبضائع.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أن أعمال الشركة لم تتعلق ولم تتأثر بسبب الحصار على الرغم من كونه جاء مفاجئا ولم يحدث في التاريخ من بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال :" لدينا دائما خطط بديلة وإضافية في مجال الأعمال وبعد الحصار حرصنا على أن تظل الخدمات التي نقدمها للمسافرين كما هي".

واستطرد :" لكن فيما يتعلق بدول الحصار تأثرت أعمالنا لأن هذه الدول اتخذت إجراءات غير قانونية ضد مكاتب الشركة وطواقمها وبالرغم من ذلك حرصنا على ألا تتضرر سمعتنا بأي شكل".