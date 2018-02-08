الانتخابات الرئاسية في مصر
الخميس 8 فبراير 2018 23:53

شاهد| الخارجية الأمريكية: نريد انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تريد عملية انتخابية حرة ونزيهة في مصر يمكن للجميع المشاركة فيها.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال للجزيرة بشأن توقعات الإدارة الأمريكية من العملية الانتخابية في مصر، خاصة بعد انسحاب أحمد شفيق من السباق الانتخابي واحتجاز سامي عنان بعد إعلانه الترشح في الانتخابات، إن الإدارة "تتابع الموقف في مصر عن كثب ونشعر بالقلق من التقارير بشأن بدء النائب العام المصري لتحقيقات مع شخصيات معارضة".

وأضافت المتحدثة "نتحدث مع المسؤولين المصريين بشأن الانتخابات الحرة وإتاحة المجال أمام أحزاب وشخصيات المعارضة للمشاركة في الانتخابات وكذلك أن تكون العملية الانتخابية حرة ونزيهة".

ونفت ناورت قيام الولايات المتحدة بالتدخل "في شؤون مصر الداخلية"، مشيرة إلى انه يتم الإعراب عن "مخاوفها وقلقها من خلال الحوارات والطرق الدبلوماسية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن "حرية الصحافة في مصر بشكل عام محل قلق كبير للكثير من الصحفيين والمؤمنين بحرية التعبير".

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
الانتخابات الرئاسية في مصر
الخارجية الأمريكية
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية
عبد الفتاح السيسي
أحمد شفيق
سامي عنان
هيذر ناورت

اقرأ أيضا

Thumbnail
تويتر يحقق أول أرباح في تاريخه
Thumbnail
حزب شفيق يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة في مصر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم