الصراع في اليمن
الخميس 11 يناير 2018 12:55

شاهد: الحوثيون يهاجمون موقعا سعوديا في نجران

بثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي لقطات لمهاجمة موقع الضبعة السعودي في نجران على الحدود السعودية اليمنية.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن عملية الاقتحام تمت يوم السبت 6 يناير/كانون الثاني وإنها أسفرت عن مقتل عدد من الجنود السعوديين.

وأضافت أن الاقتحام انتهى بالسيطرة على الموقع ومقتل حاميته، كما بثت لقطات لأسلحة قالت إن عناصر مليشيا الحوثي استولوا عليها من موقع الضبعة.

وكانت وسائل إعلام سعودية تحدثت في وقت سابق عن مقتل ثمانية جنود سعوديين في مواجهات بالحد الجنوبي.

وتشهد مناطق نجران وجازان وعسير مواجهات مستمرة بين الحوثيين والجيش السعودي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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