الأحد 7 يوليو 2019 20:26
شاهد: الحوثيون يكشفون عن صواريخ وطائرات جديدة
كشفت جماعة أنصار الله في اليمن عن صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، قالت إنها ستدخل في خط المواجهة مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
التفاصيل:
- وكالة (سبأ) للأنباء، التابعة للحوثيين، قالت إن الكشف عن الأسلحة الجديدة جاء خلال افتتاح مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى معرضا للصناعات العسكرية حمل اسم صالح الصماد، الذي رأس المجلس السياسي في السابق وقتل في غارة للتحالف.
- المشاط أزاح الستار عن الأسلحة الجديدة التي تتضمن "صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 المسيّرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيّرة".
- الوكالة قالت إن "الأسلحة الجديدة تمثل إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان (قوات التحالف العربي) باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة".
- الوكالة نقلت عن المشاط قوله إن "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت، وإن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان، وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعلة ومؤثرة".
- وزير الدفاع الحوثي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي قال إن القوات المسلحة للجماعة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات العسكرية التي تشهد كل يوم تطورا ونجاحا ملموسا بأياد وخبرات يمنية.
- العاطفي: تم اختبار هذه الأسلحة بعدة عمليات ناجحة، وأثبتت قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها.
- العاطفي هدد بأن القادم سيكون أعظم وأشد إيلاما على من وصفها بـ "قوى العدوان"، ما لم يجنحوا للسلام ويوقفوا عدوانهم وحصارهم على الشعب اليمني.
- جماعة الحوثي كثفت في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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