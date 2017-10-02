فلسطين
الاثنين 2 أكتوبر 2017 14:00

شاهد: الحمد الله في قطاع غزة لتسلم مهام الحكومة

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزراء حكومته ومسؤولون أمنيون إلى قطاع غزة لتسلم مهام الحكومة في أول زيارة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

ووصل الوفد إلى معبر بيت حانون (إيريز) ظهر الاثنين حيث كان في استقباله فعاليات رسمية وشعبية.

ومن المنتظر أن تتسلم حكومة الوفاق مهامها واختصاصاتها في القطاع رسميا عقب انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية الثلاثاء في غزة.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، في مؤتمر صحفي، إن الوضع في غزة لا يُحتمل، وأن قرار حماس بحل اللجنة الادارية خطوة هامة سنبني عليها.
وطالب الحمد خلال المؤتمر الصحفي، المجتمع الدولي مطالب بالانخراط في إعادة إعمار القطاع وإخراجه من دائرة الفقر.

ومن المقرر أن يجتمع الحمد الله، وأعضاء حكومته، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بغزة، يحيى السنوار.

وكان وفد أمني مصري قد وصل غزة في وقت سابق لتسهيل ترتيبات تسلم حكومة الوفاق لمهامها.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام
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الحمد الله
حماس
قطاع غزة
حكومة الوفاق الفلسطينية
إسماعيل هنية
محمود عباس
معبر إيريز

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