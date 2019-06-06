شاهد: الحكم على ممرض قتل 85 من مرضاه لشعوره بالملل

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ممرضا سابقا أُدين بقتل 85 من مرضاه، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة اليوم الخميس، في أسوأ جرائم القتل المتسلسل في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية.



عقار قاتل كان نيلس هوغل قد أُدين بالفعل وصدر حُكم عليه في جريمتي قتل عام 2015.

اعتاد هوغل أن يحقن مرضاه بعقار قاتل ثم يلعب دور البطل في محاولة إنقاذهم.

وجه الادعاء اتهامات أخرى له العام الماضي في عشرات من جرائم القتل التي اتُهم فيها.

متحدث باسم الأُسر التي فقدت أفرادا منها بسبب جرائم هوغل قال للصحفيين قبيل صدور الحكم إن المسؤولين بالمستشفيات التي عمل بها هوغل يجب أن يحاكموا بعده. خلفيات: كان المحققون قد أخرجوا جثث 130 مريضا كانوا تحت رعايته، بحثاً عن آثار أدوية يمكن أن تكون قد تسببت بتوقف أنظمة القلب والأوعية الدموية لديهم، كما أنهم فحصوا كافة السجلات في المستشفيات التي عمل فيها.

المتهم نيلس هوغل

في أكتوبر الماضي اعترف هوغل لطبيبة نفسية أنه قتل نحو ثلاثين شخصا. وكان هوغل يهدف إلى إبهار زملائه بإنعاشه لأولئك المرضى، لكنه لم يفلح في إنعاش الكثير منهم فماتوا، بحسب محققين.

رد هوغل بقوله "نعم"، على سؤال من قاضي المحكمة حول ما إذا كانت الاتهامات المئة -التي تتراوح من إساءة المعاملة وصولا إلى القتل- صحيحة في مجملها.

يفترَض أن هوغل (41 عاما) حقن مرضى تراوحت أعمارهم بين 34 و96 عاما بأدوية أدت إلى وفاتهم، وذلك خلال عمله كممرض في مستشفيين أحدهما في مدينة أولدنبورغ والآخر في مدينة دلمنهورست بولاية سكسونيا السفلى.

تشير التقارير إلى أن هوغل قتل 38 مريضا في أولدنبورغ، و62 مريضا في دلمنهورست في شمالي ألمانيا بين عامي 1999 و2005.

أشار الادعاء إلى أن الدافع من هذه الجرائم كان شعوره بالملل وسعيه للحصول على تقدير زملائه.