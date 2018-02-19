الصراع في سوريا
الاثنين 19 فبراير 2018 14:03

شاهد: "الحصار" يجبر أهالي الغوطة الشرقية على بيع أثاثهم

دفع غلاء المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي أهالي غوطة دمشق الشرقية لبيع أثاث منازلهم، جراء حصار قوات النظام السوري للمنطقة والقصف المتواصل عليها منذ سنوات.

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية ظروف حياة مأساوية، جراء الحصار.

ومنذ أكثر من 8 أشهر، شدّد النظام السوري، بالتعاون مع مليشيات أجنبية، الحصار على الغوطة الشرقية، ما أوقف وصول جميع الأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة.

وحتى أبريل/نيسان الماضي، كان سكان الغوطة يدخلون المواد الغذائية إلى المنطقة عبر أنفاق سرية وتجار وسطاء، قبل أن يُحكم النظام حصاره.

وفي مسعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي عملياتها العسكرية في الغوطة الشرقية في الأشهر الأخيرة، ويقول مسعفون إن القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.

المصدر
الجزيرة مباشر
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