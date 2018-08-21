الثلاثاء 21 أغسطس 2018 18:03
شاهد: الحجاج على عرفات يرفضون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
رفض الحجاج المسلمون، وهم على صعيد عرفات (الإثنين) نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ودعوا إلى وحدة عربية.
وقال الحجاج، الذين يرتدون ملابس الإحرام البيضاء ويحملون مظلات لحماية أنفسهم من الشمس في ظل درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، إنهم سيدعون للفلسطينيين ولكل المسلمين حول العالم.
وصعد أكثر من مليوني حاج جاؤوا من 165 دولة إلى جبل عرفات لتأدية الركن الأعظم من الحج والتكفير عن ذنوبهم.
ونفر الحجاج من عرفات مع المغرب ليتوجهوا إلى المزدلفة لرمي الجمرات (الثلاثاء) أول أيام عيد الأضحى.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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