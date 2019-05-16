شاهد: الجيش المصري يعلن مقتل 47 مسلحا و5 عسكريين في سيناء

عناصر من الجيش المصري في سيناء غيتي

أعلن الجيش المصري في بيان بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، مقتل 47 مسلحًا و5 عسكريين بينهم ضابط، في عملية بسيناء شمال شرقي البلاد.

أبرز ما ورد في بيان الجيش المصري: الجيش قال إنه قتل 47 مسلحا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة.

مقتل 5 عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 4 جنود آخرين، أثناء الاشتباك.

تم اكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

تدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها "العناصر الإرهابية"، وتدمير 97 عربة دفع رباعي.

إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لألف و48 شخصًا من جنسيات مختلفة، وتوقيف 158 فردًا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم".

تم اكتشاف وتدمير 102 فدان من نبات الخشاش والبانجو و257 كيلوغراما من بذور الخشاش والبانجو.

لم يحدد البيان العسكري المدة التي جرت فيها تلك العمليات التي ينفذها الجيش في إطار ما يسميه "مكافحة الإرهاب". العملية العسكرية في سيناء: في فبراير/ شباط 2018 بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية في سيناء حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم الدولة (ولاية سيناء).

أسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل أكثر من 600 من "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، ونحو 45 عسكريًا، حسب الأرقام التي أعلنها الجيش.

تتهم منظمات حقوق الإنسان مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في إطار حملة قمع.

منذ سبتمبر/أيلول 2015، بدأ الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.