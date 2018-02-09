الجمعة 9 فبراير 2018 09:36
شاهد: الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى ويصدر البيان رقم 1
رفعت القوات المسلحة والشرطة المصرية حالة التأهب للدرجة القصوى.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان رقم 1، لإعلان تنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية "في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية" في شمال ووسط سيناء، حسبما ذكر اليوم الجمعة بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة.
وقال بيان المتحدث باسم القوات المسلحة إن "خطة المجابهة تشمل مناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل".
وأضاف البيان أن الهدف هو "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وتطهير البلاد من البؤر الإرهابية".
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أصدرت توجيهًا برفع درجة الاستنفار والطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، فضلًا عن استدعاء جميع الأطقم الطبية التي كانت في إجازات خلال الفترة الماضية.
المصدر
وكالات
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