الأربعاء 26 سبتمبر 2018 23:32
شاهد: الجيش الروسي يختبر صواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت
نشر الجيش الروسي (الأربعاء) نظم دفاع ساحلية في جزيرة "كوتيلني" في بحر لابتيف في المحيط القطبي.
التفاصيل؟
- وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو أظهر منصات إطلاق متعدد لصواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت والمضادة للسفن.
- الجيش الروسي قال إن منصات الإطلاق جزء من تدريبات تكتيكية للأسطول البحري الشمالي في الجزر القطبية الروسية.
- روسيا نشرت في وقت سابق نظم دفاع ساحلية من طراز "روبيش" في جزيرة كوتيلني.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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