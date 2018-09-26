روسيا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 23:32

شاهد: الجيش الروسي يختبر صواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت

نشر الجيش الروسي (الأربعاء) نظم دفاع ساحلية في جزيرة "كوتيلني" في بحر لابتيف في المحيط القطبي.
التفاصيل؟
  • وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو أظهر منصات إطلاق متعدد لصواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت والمضادة للسفن.
  • الجيش الروسي قال إن منصات الإطلاق جزء من تدريبات تكتيكية للأسطول البحري الشمالي في الجزر القطبية الروسية.
  • روسيا نشرت في وقت سابق نظم دفاع ساحلية من طراز "روبيش" في جزيرة كوتيلني.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
روسيا
الجيش الروسي
صواريخ أونيكس
بحر لابتيف
وزارة الدفاع الروسية
الأسطول البحري الشمالي

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