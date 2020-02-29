تركيا
السبت 29 فبراير 2020 00:41

شاهد: الجيش التركي ينشر مشاهد جديدة لقصف أهداف عسكرية للنظام السوري

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد جديدة لعمليات قصف شنتها الجمعة ضد أهداف عسكرية للنظام السوري ردا على مقتل 33 جنديا تركيا في قصف جوي للنظام في إدلب شمال سوريا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة تحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري وتدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ في إطار الرد على مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

كما أعلنت الوزارة إن أحد جنودها قُتل الجمعة وأصيب اثنان آخران في قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
تركيا
سوريا
إدلب
قصف جوي

اقرأ أيضا

Thumbnail
السعودية تمنع مواطني دول الخليج من زيارة مكة والمدينة خشية تفشي كورونا
Thumbnail
28 فبراير/شباط: آخر تطورات الفيروس كورونا المستجدّ في العالم

الأكثر قراءة

  1. السعودية تمنع مواطني دول الخليج من زيارة مكة والمدينة خشية تفشي كورونا
  2. 28 فبراير/شباط: آخر تطورات الفيروس كورونا المستجدّ في العالم
  3. ترمب يساند تركيا ويدعو لإنهاء العنف في إدلب السورية
  4. شاهد: الزمالك يكرر فوزه على الترجي ويقترب من قبل نهائي أبطال أفريقيا
  5. الحكومة الليبية تتهم روسيا بالوقوف خلف قصف طرابلس