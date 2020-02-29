شاهد: الجيش التركي ينشر مشاهد جديدة لقصف أهداف عسكرية للنظام السوري

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد جديدة لعمليات قصف شنتها الجمعة ضد أهداف عسكرية للنظام السوري ردا على مقتل 33 جنديا تركيا في قصف جوي للنظام في إدلب شمال سوريا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة تحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري وتدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ في إطار الرد على مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

كما أعلنت الوزارة إن أحد جنودها قُتل الجمعة وأصيب اثنان آخران في قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب.