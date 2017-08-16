شاهد: الجيش الإسرائيلي يهدم منزل منفذ عملية "حلميش"

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، منزل الأسير عمر العبد منفذ عملية حلميش، في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية، وشرعت الجرافات مباشرة بالهدم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها نحو 12 مواطنًا بالرصاص المعدني بينهم مصور من تلفزيون فلسطين أصيب بعيار معدني في وجهه.

كما أصيب و13 مواطنًا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز، حسب إسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني.

وألصقت قوات الاحتلال منشورات تحذيرية في شوارع القرية وعلى المنزل، توعدت فيه كل من يقوم بعمليات بالعقاب له ولعائلته، وقام الشبان بتمزيق التحذيرات، حسبما ذكر موقع "عرب 48".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والد ووالدة وشقيق منفذ العملية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى اعتقال عمه الصحفي إبراهيم العبد.

ونفذ الأسير عمر العبد، عملية طعن في 21 تموز/ يوليو الجاري، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة أخرى، في مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي رام الله، قبل إطلاق النار عليه واعتقاله.

يذكر أن المحاكم الإسرائيلية رفضت غالبية التماسات عائلات أسرى وشهداء فلسطينيين بالاعتراض على قرار جيش الاحتلال بهدم منازلهم، وصادقت على قرار الأخير.

وتهدم سلطات الاحتلال مئات بيوت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كوسيلة "عقابية"، إذ تهدف وفق ما تقول إلى "المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ إسرائيل، أو الذين اشتبهوا بالضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات"، بحسب "قدس برس".

ووجهت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي، اتهامات إلى خمسة من أفراد عائلة منفذ عملية مستوطنة "حلميش"، الأسير عمر العبد، بعلمهم المسبق بنية نجلهم تنفيذ العملية، دون اتخاذهم أي إجراءات اتجاه منع تنفيذها.