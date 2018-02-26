الاثنين 26 فبراير 2018 12:05
شاهد: الجليد يفاجئ سكان روما ويغطي العاصمة الإيطالية
استيقظ سكان العاصمة الإيطالية روما على طبقة كثيفة من الجليد وقد غطت شوارع وطرق مدينتهم بشكل مفاجئ.
وتساقطت ثلوج كثيفة على روما للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات ما تسبب في إغلاق المدارس والحدائق للتعامل مع هذا الموجة التي لم تعتد عليها إدارة الطوارئ في المدينة.
وتجتاح موجة من الطقس البارد القادم من سيبيريا أجزاء من أوربا ومن المقرر أن تستمر خلال الأيام المقبلة.
وأبدى العديد من سكان المدينة سعادتهم بالثلوج التي غطت الشوارع والساحات بالتزلج واللعب بالكرات الثلجية مع أطفالهم.
المصدر
أسوشيتد برس
رويترز