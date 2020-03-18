الأربعاء 18 مارس 2020 22:58
شاهد: الجزيرة مباشر ترصد تعافي أصغر طفلة مصابة بكورونا في فلسطين
تعافت الطفلة ميلا جهاد شوكة، أصغر مصابة بفيروس كورونا في فلسطين، وصاحبة العام وعشرة أشهر من وباء كورونا، اليوم الأربعاء.
وكانت ميلا قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، مطلع مارس الجاري، وخضعت الطفلة لعزل صحي في المنزل لمدة 14 يوما، حيث رافقتها والدتها فقط خلال تلك المدة، إلى أن انتهت المدة، وتم سحب عينة أخرى وثبتت سلبيتها.
وكانت ميلا كانت قد تعرضت للإصابة عن طريق خالها، الذي خالط فوجا يونانيا في الفندق الذي يعمل به، وانتقل له الفيروس، وعلى إثره أصيبت ميلا ودخلت المستشفى.
المصدر
الجزيرة مباشر
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