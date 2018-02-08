شاهد: "الجزيرة مباشر" ترصد الأوضاع الإنسانية للعالقين على معبر رفح

رصدت كاميرا "الجزيرة مباشر" الأوضاع الإنسانية في معبر رفح الحدودي بعد إعلان السلطات المصرية أمس فتح المعبر مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين، وذلك بعد إغلاق استمر 38 يوما.

وسيبقى المعبر الذي يمثل المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي مفتوحا لثلاثة أيام فقط، إذ أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة أن السلطات المصرية قررت فتحه حتى غدٍ الجمعة لتمكين الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة والأراضي المصرية من السفر في كلا الاتجاهين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن السفر من هذا المعبر يخصص عادة للمرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية إلى جانب التنسيقات الخاصة.

ورغم حيويته بالنسبة لقطاع غزة الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007 فإن السلطات المصرية دأبت في السنوات الأخيرة على إغلاق معبر رفح إلا قليلا لدرجة أن عدد أيام فتحه طوال العام الماضي بأكمله لم تتجاوز 21 يوما فقط للسفر في الاتجاهين وفق ما تقول الوكالة الألمانية.

يذكر أن المعبر بات تحت إدارة حكومة الوفاق الفلسطينية التي تسلمته مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في يوليو/تموز 2013 تغلق السلطات المصرية المعبر بشكل شبه كامل لأسباب تصفها بالأمنية.