شاهد: الجزيرة مباشر تحاور نائبا إيطاليا أثار الجدل بسبب كورونا

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وعبر رامبيلي عن خيبة الأمل الإيطالية في تعامل الاتحاد مع الإيطاليين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحالية، إذ لم تتلقَ إيطاليا مساعدات طبية من جيرانها، في حين بادرت ألبانيا بتقديم ما أمكنها من مواد.
واتهم رامبيلي دول الاتحاد الأوربي بالأنانية، ونفى أن تكون هناك نية للخروج من الاتحاد الأوربي، وإنما صدمة الإيطاليين في تعامل الاتحاد تستوجب تفعيل آليات تعاون جديدة.
وفي ختام مداخلته، قال رامبيلي إنه متفائل رغم الأزمة الحالية، وقال "سننتصر على هذا الفيروس، وستعود الحياة في بلدنا إلى طبيعتها".
#Italy: the vice president of the Italian Chamber of Deputies (lower house of parliament) @fabiorampelli takes down the EU flag from his office and replaces it with the flag of 🇮🇹— Robert Kearney (@Robkearney1981) March 31, 2020
Italians are furious that the EU has done nothing to help them during the coronavirus outbreak. pic.twitter.com/kqOyL0kLGU
يذكر أن الاتحاد الأوربي قد بدأ بمعاهدة عُقدت في العاصمة الإيطالي، روما، عام 1957، فضلًا عن أن إيطاليا من الدول المؤسسة للاتحاد.
في السياق، أصاب فيروس كورونا مليونًا وسبعة آلاف و129 شخصًا، وأودى بحياة 51 ألفًا و704 نفسًا، في حين تعافت 210 ألفًا و577 حالة، حتى الآن.
في إيطاليا، أصيب 115 ألفًا و242 شخصًا، منهم 4 آلاف و668 إصابة جديدة، وقضى 13 ألفًا و915 من بينهم 760 حالة وفاة جديدة، في حين تعافت 18 ألفًا و278 حالة، حتى الساعة.