السبت 20 يوليو 2019 00:17
شاهد: الجزائر تتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها
توجت الجزائر بلقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز 1-صفر على السنغال في المباراة النهائية في القاهرة اليوم الجمعة.
التفاصيل
- كررت الجزائر فوزها على السنغال 1-صفر بعدما تغلبت عليها في دور المجموعات خلال البطولة.
- قاد بغداد بونجاح منتخب بلاده للفوز باللقب بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.
- تلقى مهاجم السد القطري تمريرة من إسماعيل بن ناصر على حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة ارتطمت في قدم المدافع ساليو سيس وتبدل اتجاهها وتخدع الحارس ألفريد جوميز وتسكن شباكه.
- كادت السنغال، التي لم تفز باللقب من قبل، أن تدرك التعادل بعد مرور ساعة من البداية عندما احتسب الحكم الكاميروني سيدي أليوم ركلة جزاء إثر تمريرة إسماعيليا سار العرضية التي ارتطمت بيد المدافع الجزائري عدلان قديورة لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.
- توجت الجزائر باللقب مرة واحدة على أرضها عام 1990.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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