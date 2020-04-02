الخميس 2 أبريل 2020 20:17
شاهد: التطعيم ضد السل الرئوي "الدرن" هل يقي من كورونا؟
نشر موقع ميد اركايف الطبي دراسة في العلوم الوبائية تقول إن التطعيم ضد السل الرئوي "الدرن" قد يكون من عوامل قلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وذكرت الدراسة أن التأثير المرضي لكوفيد- 19 يختلف من دولة لأخرى باختلاف المعايير الثقافية وجهود التخفيف من الفيروس والبنية التحتية الصحية.
وذكرت مصادر طبية لبرنامج مع الحكيم أن هذا التطعيم يساعد على رفع المناعة ضد ضيق التنفس المسبب الرئيسي للوفاة في حالات كورونا، ولكن لم يثبت علميا حتى الآن أن هذا التطعيم يمكن أن يستخدم للوقاية من الفيروس خاصة أن فرنسا من الدول التي كانت تعتمده حتى وقت قريب ورغم ذلك توجد فيها إصابات كثيرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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