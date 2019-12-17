كأس العالم للأندية قطر 2019
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 22:20

شاهد: الترجي التونسي يقسو على السد القطري بسداسية

انتزع فريق الترجي الرياضي التونسي، الثلاثاء، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في قطر.

واكتسح الترجي نظيره السد القطري بستة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة العالمية.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الترجي الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق حمده الهوني.

وأضاف أنيس البدري الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 13، قبل أن تشهد الدقيقة 23 طرد عبد الكريم حسن ليلعب السد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وأضاف البدري الهدف الثاني له والثالث للترجي في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، قبل أن يقلص الجزائري بغداد بونجاح النتيجة بإحرازه الهدف الأول للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

ونجح الهوني في إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 42 ليخرج الترجي متقدمًا من شوط المباراة الأول بأربعة أهداف لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 تمكن السد من إضافة الهدف الثاني عن طريق حسن الهيدوس من ضربة جزاء.

بعدها كشر لاعبو الترجي عن أنيابهم، ونجح الهوني في تسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 74.

ومع حلول الدقيقة 87 اختتم سامح الدربالي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس للترجي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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