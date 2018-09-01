شاهد: التحالف السعودي الإماراتي يعترف بأن غارة صعدة كانت "غير مبررة"

قال التحالف السعودي الإماراتي إنه يقبل بنتائج التحقيق الذي أجراه الفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال في صعدة باليمن كانت "غير مبررة".

ووقعت الغارة في 9 أغسطس/آب الماضي في أحد الأسواق بمنطقة ضحيان بمحافظة صعدة في اليمن وراح ضحيتها 51 شخصا، بينهم 40 طفلا، وأثارت إدانات دولية واسعة.

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي لفريق تقييم الحوادث التابع للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن اليوم السبت، والتي أعلن فيها نتائج التحقيق الذي أجراه بشأن الغارة على صعدة، ومن بينها:

أهم ما قاله منصور أحمد المنصور، المستشار القانوني لفريق تقييم الحوادث، التابع للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن:

تحققنا من وقوع الضربة وحصلنا على الوثائق المتعلقة بها.

حصلنا على تقرير ما بعد المهمة الذي أعده التشكيل الجوي الذي نفذ المهمة.

حصلنا على تسجيلات الفيديو للمهمة سواء التي كانت على الطائرة أو التي تم تداولها على الإنترنت.

حصلنا على التسجيلات المصورة للغارة من الطائرة التي نفذتها.

التحالف ورد إليه معلومات استخباراتية بوجود قيادات حوثية في الحافلة.

التحالف أصدر أوامر باستهداف الطائرة قبل وصولها إلى منطقة مدنية ولكن لم تتوفر مقاتلة لتنفيذ الأمر

توقفت الحافلة في منطقة مدنية فصدر أمر بعدم الاستهداف، لكن هذا الأمر جاء متأخرا حيث كان قد تم قصف الحافلة بناء على أمر الاستهداف السابق.

الفريق كان له عدة ملاحظات ومآخذ على هذه العملية، ومن بينها:

عملية إدارة العملية العسكرية لا تتوافر مع قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف الجوية فيما يتعلق بتقليل الأضرار على المدنيين إلى الحد الأدنى.

الهدف لم يكن يشكل خطرا فوريا على قوات التحالف وكان من الأولى إصدار الأمر في وقت مناسب أو تعليق القصف.

لم يتقيد الموجّه الجوي، الذي كان على تواصل مع التشكيل الجوي المنفذ، بقواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف بتنبيه منفذ قرار الاستهداف إلى احتمال وجود أضرار جانبية

توصيات فريق التحقيق:

ينبغي على قوات التحالف أن تبادر باتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المتسببين في وقوع هذه الأخطاء، التي تسببت في وقوع أضرار جانبية من المدنيين.

ينبغي أن تبادر قوات التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار الناتجة عن هذه العملية العسكرية.

ضرورة أن تقوم قوات التحالف بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة لديها بما يضمن الالتزام بها أثناء العمليات العسكرية.

رد التحالف السعودي الإماراتي:

قال التحالف اليوم السبت إنه يقبل بالنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بأن الضربة الجوية التي نفذت على حافلة صعدة كانت غير مبررة، وتعهد بمحاسبة كل من ثبت ارتكابهم أخطاء.

وقال التحالف في بيان: