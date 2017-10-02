منوعات
الاثنين 2 أكتوبر 2017 21:01

شاهد: البيت الأبيض يضيء باللون الوردي للتوعية بسرطان الثدي

تألق البيض الأبيض بأضواء وردية اللون (الأحد) في إطار تقليد سنوي في شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.

ويشيع هذا النوع من السرطان بين النساء على مستوى العالم.

وأظهرت دراسة أجريت العام الماضي أن معدلات الوفاة نتيجة الإصابة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة تراجعت وأن هذا التراجع نسبته أكبر بين النساء البيض أكثر من السود.

ويحتفل بشهر التوعية بمرض سرطان الثدي سنويا في أكتوبر تشرين الأول ويرتدي المشاركون في دعم المرضى شريطا ورديا عادة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
سرطان الثدي
أضواء وردية
التوعية بمرض سرطان
دعم المرضى

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