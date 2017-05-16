مصر والسودان
الثلاثاء 16 مايو 2017 10:16

شاهد| البشير: نتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراضينا

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراضيَ سودانية، في إشارة إلى مثلث حلايب الذي تعتبره القاهرة أرضاً مصرية.

وأكد البشير في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة، تبث لاحقا، إن الإعلام المصري يسيء  للسودان رغم أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية ومتجذرة.

وأضاف البشير أن الإعلام المصري العام والخاص يعمل على الإساءة إلى السودان، وأن بلاده مع ذلك تصبر على هذه المعاملة لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدا.

وتوترت العلاقات مؤخرا بين مصر والسودان نتيجة تصاعد القضايا الخلافية بين البلدين بشأن مثلث حلايب، وسد النهضة، فضلا عن خلافات بشأن قضايا أمنية، وكان من نتائجها إصابة سوداني الأربعاء عندما أطلق الجيش المصري الرصاص على أشخاص ينقبون عن الذهب قرب "وادي العلاقي" داخل الحدود السودانية.

وانتقد السودان مؤخرا موقف مصر في مجلس الأمن الداعي لإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم بشأن دارفور.

واعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن موقف مصر الأخير "شذّ" عن كل مواقفها السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كانت دائما الأكثر دعما للسودان في مجلس الأمن.

المصدر
الجزيرة
الجزيرة مباشر
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