شاهد| البشير: قوات الأمن لم تقتل المتظاهرين

أبرز تصريحات البشير:

#السودان #سونا | أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني إحترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب إقتصادية وابان ان خروجهم من هذا المنحى مبرر مشيرا لاستغلال بعض الاحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية pic.twitter.com/lKqdg1wb1G

استمرار التظاهرات

فيديو يوثق حالة اسعاف رجل أمن أصيب في انقلاب سيارة حاولت دهس المتظاهرين السلميين في أحد أحياء #أمدرمان #السودان

قالوا له نحن أخوانك ليه تقتلنا

وتم رفعه لاسعافه

أي صلابة تلك في هذا الموقف

رباطة جأش عند المصيبة تؤكد أنه لا مندس بين السلميينhttps://t.co/AIuVpFUmxw