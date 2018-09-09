الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الأحد 9 سبتمبر 2018 18:24

شاهد: البرلمانية الجزائرية أسماء بن قادة تهاجم جريدة الرياض السعودية

الأكاديمية والبرلمانية الجزائرية أسماء بن قادة
مواقع التواصل
شنت الدكتورة أسماء بن قادة الزوجة السابقة للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هجوما كبيرا على صحيفة الرياض السعودية.

ونفت الأكاديمية والبرلمانية الجزائرية التصريحات الإعلامية التي نشرتها صحيفة الرياض السعودية مؤخرا حول علاقتها الزوجية السابقة بالشيخ القرضاوي.

وهذه أبرز تصريحات بن قادة لتليفزيون النهار الجزائري:
  • سأقوم بمقاضاة الجريدة والصحفي "الذي افترى هذا البهتان".
  • أنفي نفيا قاطعا ما جاء كذبا على لساني بقلم هذا الصحفي المغربي عبد الحق الصنايبي.
  • هذا الصحفي يتسكع في قنوات صرف غير صحي.
  • ما جاء على لساني بقلم هذا الصحفي كذب وبهتان وافتراء لكلام ساقط لا أساس له من الصحة، والقانون سيتخذ مجراه سريعاً.
  • جريدة "الرياض" صحيفة لا أخلاق لها مثلها مثل الصحفي المريض نفسيا الذي لم يخجل من أن يذكر على لساني افتراءات مقيتة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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يوسف القرضاوي
جريدة الرياض
أسماء بن قادة
الجزائر
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

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