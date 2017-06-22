ألمانيا
الخميس 22 يونيو 2017 20:55

شاهد: البرق يضرب برج التلفزيون في برلين

ضرب البرق برج التلفزيون في برلين خلال عاصفة رعدية، الخميس، ما سبب ضجيجًا وضوضاء مخيفة بالمبنى، ولكن لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويطل برج التلفزيون على جزء كبير من شرق المدينة حيث بدأ بناء "فرنستورم" كما هو معروف باللغة الألمانية، في عام 1965 في برلين الشرقية الشيوعية آنذاك.

وافتتح البرج العالي الذي يبلغ ارتفاعه 368 مترا (1،207 قدم) في عام 1969 وحتى يومنا هذا، وهو واحد من أهم المعالم السياحية في برلين مع مطعمه الدوار على ارتفاع 203 أمتار (666 قدما).

المصدر
رويترز
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برلين
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مبنى التلفزيون
البرق
عاصفة رعدية
ضجيج

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