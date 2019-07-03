الأربعاء 3 يوليو 2019 09:54
شاهد: البرازيل تطيح بالأرجنتين وتتأهل لنهائي "كوبا أمريكا"
تأهلت البرازيل لنهائي النسخة الـ 46 من كوبا أمريكا المقامة على أراضيها بعد اقصائها الأرجنتين من نصف النهائي.
ففي اللقاء الذي جرى بمدينة "بيلو هوريزونتي" نجح منتخب السامبا في الظفر به بهدفين دون رد.
حمل الهدف الأول توقيع غابريل جيسوس في الدقيقة الـ 19، فيما تكفل روبرتو فرمينو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة71.
وبهذه النتيجة ستواجه البرازيل في النهائي الفائز من مواجهة تشيلي حاملة اللقب وبيرو.
التفاصيل:
- وجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم لطمة قوية إلى نظيره الأرجنتيني وبدد أحلامه في العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.
- لقن المنتخب البرازيلي جيل النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي درسا قاسيا في مباراة رائعة قدم خلالها التانجو الأرجنتيني أحد أفضل عروضه في السنوات الأخيرة بل إنه العرض الأفضل له في البطولة الحالية.
- تأهل المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الـ20 واقترب خطوة هائلة من التتويج بلقبه التاسع في البطولة والأول له في البطولة منذ 2007.
- في المقابل ودع المنتخب الأرجنتيني البطولة من المربع الذهبي بعدما بلغ النهائي في النسختين الماضيتين عندما خسر النهائي في المرتين بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي.
- باءت محاولات التانجو لإحراز أول لقب له في البطولات الكبيرة منذ 1993 بالفشل لتصبح الفرصة التالية له هي كوبا أمريكا 2020 بالأرجنتين وكولومبيا.
- فشل ميسي مجددا في الفوز بأي لقب كبير مع التانجو في البطولات الكبيرة (كأس العالم وكوبا أمريكا) رغم فوزه بالعديد من الألقاب مع برشلونة الإسباني.
- تخلص منتخب السامبا بهذا الفوز الثمين من شبح استاد "مينيراو" في مدينة بيلو هوريزونتي الذي استضاف المباراة بعد خمسة أعوام من هزيمة الفريق الكارثية أمام نظيره الألماني 1 / 7 في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.
- الفوز هو العاشر فقط للسامبا على التانجو مقابل 25 انتصارا للأرجنتين في 33 مباراة بينهما بتاريخ مواجهاتهما في كوبا أمريكا بينما انتهت ثماني مباريات بالتعادل.
- بهذا يخوض المنتخب البرازيلي نهائي كوبا أمريكا للمرة الخامسة في خمس نسخ استضاف فيها فعاليات البطولة ويأمل في مواصلة النجاح بالنهائي على أرضه مثلما فعل في المرات الأربع الماضية.
- حافظ منتخب السامبا على سجله خاليا من الهزائم في آخر ست مباريات أمام التانجو بكوبا أمريكا حيث كان الفوز هو الثالث مقابل ثلاثة تعادلات في هذه المباريات الستة.
- حافظ المنتخب البرازيلي على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه أمام المنتخب الأرجنتيني في المباريات الرسمية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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