الاثنين 8 يوليو 2019 11:54
شاهد: البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخها
توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تغلب على منتخب بيرو 3-1 على ملعب استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.
البرازيل بطل "كوبا أمريكا"
- حسم المنتخب البرازيلي المباراة ولقب كوبا أمريكا 2019، وهي النسخة السادسة والأربعين من البطولة، بثلاثة أهداف سجلها إيفرتون سوزا سواريس وغابرييل جيسوس والبديل ريشارليسون في الدقائق 15، والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، و90 من ضربة جزاء، مقابل هدف وحيد لمنتخب بيرو سجله باولو غيريرو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.
- عاد المنتخب البرازيلي أخيرا إلى منصات التتويج في إحدى البطولات الكبيرة بعد غياب دام 12 عاما، حيث كان آخر لقب سابق له في نسخة عام 2007 من البطولة.
- أكد المنتخب البرازيلي، تحت قيادة مديره الفني تيتي، تفوقه على منتخب بيرو، في ثاني مبارياتهما بالبطولة نفسها، حيث تغلب المنتخب البرازيلي عليه 5-صفر في مباراتهما بالدور الأول.
- حقق المنتخب البرازيلي بذلك الفوز الخامس في خامس نهائي للبطولة يقام على أرضه رافعا رصيده من الألقاب في كوبا أمريكا إلى تسعة، بينما حرم منتخب بيرو المتوج في 1939 و1975 من إحراز لقبه الثالث في تاريخ البطولة.
- فرض المنتخب البرازيلي تفوقه بشكل واضح خلال الشوط الأول وكان الأكثر استحواذا على الكرة والأخطر في الجانب الهجومي مستغلا المهارات الفردية العالية لعناصره في المراوغة والاحتفاظ بالكرة، وكذلك الانسجام بين خطي الوسط والهجوم، واستحق إنهاء الشوط متقدما 2-1.
- واصل المنتخب البرازيلي تفوقه مع بداية الشوط الثاني لكن ملامح المباراة تغيرت مع مرور أول 15 دقيقة من الشوط، حيث قدم منتخب بيرو صحوة هجومية وانتعشت أماله بشكل واضح بعد طرد جيسوس من صفوف البرازيل في الدقيقة 70، لكن المنتخب البرازيلي نجح في الحفاظ على تقدمه وعزز انتصاره بالهدف الثالث الذي سجله ريشارليسون من ضربة جزاء في الدقيقة 90 لينهي المباراة فائزا ويتوج بلقب البطولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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