الولايات المتحدة
الجمعة 25 أغسطس 2017 12:14

شاهد: البحرية الأمريكية تنتشل جثة ثانية من البحارة المفقودين

قالت البحرية الأمريكية (الجمعة) إنها عثرت بمساعدة غواصي مشاة البحرية على جثة ثانية وحددت هويتها ضمن عملية البحث عن بحارة مفقودين بعد حادث تصادم مدمرة بسفينة تجارية قرب سنغافورة.

وكانت عملية بحث وإنقاذ دولية قد بدأت بعد اصطدام المدمرة جون إس. مكين بسفينة تجارية في منطقة قرب سنغافورة وماليزيا (الإثنين).

وانتشلت البحرية أول جثة من داخل المدمرة هذا الأسبوع.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان على موقعه الإلكتروني "وصل غواصون آخرون ومعدات إضافية خلال الليل لمواصلة عمليات انتشال ثمانية بحارة مفقودين من داخل مقصورات السفينة التي غمرتها المياه".

وأمس الخميس أوقفت البحرية الأمريكية عملية البحث والإنقاذ لتركز على جهود انتشال الجثث من داخل جسم السفينة الذي يرسو في قاعدة تشانجي البحرية في سنغافورة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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حادث تصادم
المدمرة جون إس. مكين

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