سوريا
الاثنين 9 أكتوبر 2017 10:07

شاهد: البحث عن ناجين في إدلب بعد غارات للنظام السوري

يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين في إدلب بعد غارات جوية قاتلة وثقتها مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم سحب رجل وطفل من تحت الأنقاض في إدلب، الأحد، في أعقاب غارة جوية شنها النظام السوري استهدفت مدينة معرة النعمان.

وقال الدفاع المدني السوري المعروف باسم "الخوذ البيضاء" على حسابه على تويتر، إن طائرات يعتقد أنها من الجيش السوري قد أصابت سوقا في معرة النعمان في إدلب يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء سمارت أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في الهجوم الذى تسبب في أضرار كبيرة للمباني التجارية القريبة.

ووفقا لناشطين، استهدف الطيران الحربي لقوات النظام السوق الشعبي بمدينة معرة النعمان في ريف إدلب، متسببا في مقتل 11 شخصا، وقالوا إن الطائرات حلقت في أجواء المدينة قبل أن تستهدف مدخل السوق قرب المركز الثقافي.

تجدر الاشارة إلى أن إدلب والمناطق المجاورة لها في شمال غرب سوريا تضم ​​حاليا أكثر من مليوني شخص معظمهم لاجئون من مناطق أخرى كانت تسيطر عليها المتمردين سابقا وسقطت على القوات الموالية للحكومة.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
ريف إدلب
معرة النعمان
سوق شعبي
غارات
النظام السوري
رجال الإنقاذ
قتلى
ناجون
الخوذ البيضاء

اقرأ أيضا

Thumbnail
الطرف الثالث في اغتيال "عروبة" و"حلا"!
Thumbnail
شاهد: منازل مدينة مصرية تتحول إلى لوحات فنية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم