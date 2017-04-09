الأحد 9 أبريل 2017 16:44
شاهد: الاعتداء على مدير أمن الغربية داخل كنيسة
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يظهر اعتداء الأهالي على مدير أمن الغربية بعد تفجير كنيسة مار جرحس وسط طنطا، مما أدى إلى مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات.
جاء ذلك في وقت قالت فيه مصادر لـ"الجزيرة مباشر" إن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري، أصدر قرارا بإقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، وعدد من قيادات الأمن الوطني، بعد انفجار كنيسة مارجرجس في طنطا.
وقتل اليوم 40 شخصا وأصيب العشرات، وفق حصيلة أولية، في تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية