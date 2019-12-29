مصر
الأحد 29 ديسمبر 2019 15:41

شاهد: الاعتداء بالدهان على الحقوقي المصري جمال عيد

قال الناشط الحقوقي المصري جمال عيد إنه تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص تابعين لوزارة الداخلية بسكب دهانات على وجهه وملابسه بالقرب من منزله بالعاصمة المصرية.

وكتب عيد على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي " سيارات ملاكي بدون أرقام وضباط بالمسدسات واعتداء وإغراق بالبويه، بجانب منزلي، داخلية السيسي أصبحت عصابة، تسقط الدولة البوليسية".

ونشر عيد صورة لوجهه وملابسة وهي ملطخة بالدهان موجها الاتهام للداخلية المصرية.

كان عيد قد قال قبل ذلك إنه تعرض لاعتداءات متكررة تمثلت في سرقة سيارته من أمام منزله وتخريب سيارة صديقة أعارته إياها والاعتداء بالضرب عليه.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حقوق الإنسان
جمال عيد

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