شاهد: الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة بالضفة

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بهدم منزل الشهيد أشرف نعالوة –منفذ عملية بركان- في ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، مستخدمة جرافة عسكرية، ومطارق يدوية.

ودانت حكومة الوفاق الوطني، في بيان، جريمة هدم منزل عائلة الشهيد نعالوة، والتي تقع في دائرة العقاب الجماعي والانتقام من الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه، مؤكدًا أن الاحتلال هو السبب الرئيسي لاستمرار التوتر والعنف.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتفعيل قوانينه لوقف العدوان الاحتلالي، وتطبيق الشرائع الدولية التي تنص على انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود عام 67.

هدم منزل نعالوة

قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجرًا، منزل الشهيد نعالوة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الأعيرة النارية باتجاه منزل الأسير المحرر غسان مهداوي، خال الشهيد نعالوة، دون أن يصاب أحد.

أعداد كبيرة من دوريات الاحتلال والشرطة ترافقها جرافة احتلالية حاصرت المنزل، قبل أن تقوم باقتحامه، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين والصحفيين أثناء تواجدهم في محيط المنزل، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

الاحتلال باشر بهدم الجدران الداخلية في الطابقين الأرضي والأول للمنزل، بعدما أخلاه من سكانه في وقت سابق، الليلة الماضية، ويسعى الاحتلال لهدم الطابق الأرضي والمخازن.

المنزل الذي يتكون من ثلاثة طوابق، تم إخلاؤه مساء أمس الأحد، ويشمل قرار الهدم الطابق الأرضي الذي كان يقيم فيه أشرف، والطابق الأول الخاص بوالديه، الأمر الذي قد يتسبب بحدوث دمار وخراب في الطابق الثاني الذي يسكنه شقيق الشهيد، الأسير أمجد نعالوة.

قوات الاحتلال منعت طواقم الصحفيين والمصورين من التغطية الصحفية والتصوير، وداهمت المنزل الذي يتواجدون على سطحه المقابل لمنزل نعالوة، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على النزول والمغادرة.

مدراس شويكة أخرت بداية اليوم الدراسي، نظرًا للتواجد الكبير لقوات الاحتلال في البلدة، واعتقل الاحتلال خلال عملية الاقتحام ثلاثة شبان من البلدة.

اعتصام في طولكرم

أهالي ضاحية شويكة شمال طولكرم، اعتصموا مساء أمس الأحد، في منزل الشهيد أشرف نعالوة، لمساندة ذويه والتضامن معهم ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم المنزل الذي دخل حيز التنفيذ فجر الإثنين.

عدد كبير من أهالي طولكرم تجمعوا حول المنزل تصديًا لمحاولات هدمه، فيما قام شبّان بإطلاق الألعاب النارية تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت الضاحية لهدم المنزل، وأشعل شبان إطارات المركبات على مداخل الضاحية لعرقلة أي اقتحام لقوات الاحتلال.

الأسير المحرر غسان مهداوي، خال الشهيد أشرف، قال: "ربما ساعات قليلة تفصلنا عن تنفيذ القرار، لا شك أن تضامن شعبنا الفلسطيني والتفافه حول أسرة الشهيد القابعة في سجون الاحتلال، يثلج صدورنا لكون شعبنا تعود أن يلتف حول قضاياه الوطنية الأصيلة المتمثلة بالأقصى، والأسرى، واللاجئين، والأرض الفلسطينية".

مهداوي أضاف أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلة نعالوة وصادقت على قرار الهدم، وأمهلت العائلة حتى، أمس الأحد، كموعد نهائي للإخلاء.

اعتصام أهالي طولكرم يعتصمون عند منزل الشهيد أشرف نعالوة (ناشطون)

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