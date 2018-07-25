شاهد: الاحتلال يهدم روضة ومركزا نسويا شرقي القدس

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر ديسمبر/كانون أول 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام.