الأراضي الفلسطينية المحتلة
الأحد 8 أبريل 2018 15:40

شاهد: الاحتلال يمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول لأراضيهم

منعت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عشرات المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الواقعة خلف الجدار الفاصل، في قرية دير الغصون قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المزارع "معتز علي"، خلال وقوفه أمام البوابة المغلقة التي توصل لأرضه "أغلق جيش الاحتلال البوابة، ويمنعنا من الدخول والوصول لأراضينا".

وتابع "أملك 30 دونمًا (الدونم ألف متر مربع) خلف الجدار مزروعة بالخضار.. إذا واصلوا إغلاق البوابة ستتلف المحاصيل، وتكون خسارتي وخسارة باقي المزارعين كبيرة".

وذكر المزارع أن عشرات المزارعين والعمال، لم يتمكنوا من الدخول للعمل في أراضيهم بسبب الإغلاق.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من جيش الاحتلال، لقراره غلق البوابة، أو مدة سريان الوضع الجديد.

وأكد المزارع الفلسطيني، أنه وعشرات المزارعين الآخرين لم يدخلوا لأراضيهم خلال الأيام الماضية بسبب الأعياد اليهودية، إذ يغلق الاحتلال البوابات والمعابر، ما يعرض المزروعات جميعها للتلف، حسب قوله.

المصدر
الأناضول
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