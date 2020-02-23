القدس المحتلة
الأحد 23 فبراير 2020 20:18

شاهد: الاحتلال يمنع الناشطة المقدسية هنادي الحلواني من مغادرة البلاد

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الناشطة المقدسية هنادي الحلواني، اليوم الأحد، من مغادرة البلاد بمدة غير محددة، بأمر من وزير الداخلية الاسرائيلي.

وقالت الحلواني في مقطع فيديو بثته على مواقع التواصل إن الاحتلال منعها اليوم من الخروج من البلاد عبر معبر الكرامة الحدودي البري مع الأردن، دون معرفة السبب.
وقال بيان صادر عن الإدارة العامة للمعابر والحدود، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت سفر 7 مواطنين من معبر الكرامة أمس السبت بحجة المنع الأمني.

واشتهرت الحلواني بالدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه، وتعرضت للاعتقال والإبعاد مرات عدة، وأصبح اسمها ضمن قائمة أسماها الاحتلال بالسوداء للذين يستهدفهم بالقرارات الجائرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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هنادي الحلواني
القدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي

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