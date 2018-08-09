قطاع غزة
الخميس 9 أغسطس 2018 18:33

شاهد: الاحتلال يقصف مقر الجالية المصرية في غزة أثناء بث مباشر

أظهر بث على قناة "الجزيرة مباشر" قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركز سعيد المسحال الثقافي غربي قطاع غزة.

وقال مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح، إن مركز سعيد المسحال يضم مبنى الجالية المصرية في قطاع غزة.

وأضاف وشاح أن طيران الاحتلال استهداف المبنى بحوالي 8 غارات، ثم تم قصفه بطائرات إف 16 ما أسفر عن تسوية المبنى بالأرض.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن المنطقة الواقع بها مركز المسحال هي منطقة مكتظة بالسكان المدنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الإصابات إلى 18 شخصا إثر القصف الإسرائيلي.

ومنذ الأربعاء، تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، استشهد 3 فلسطينيين جرّاء الغارات التي شنّتها إسرائيل على القطاع، بينهم سيدة حامل بالشهر التاسع وطفلتها، وأصيب 12 آخرون بجراح مختلفة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أغار على 150 هدفا في غزة منذ مساء الأربعاء.

المصدر
الجزيرة مباشر
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