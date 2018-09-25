فلسطين المحتلة
الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 22:45

شاهد: الاحتلال يفتتح خط قطارات سريعة بين مطار تل أبيب والقدس

إسرائيل افتتحت خطا سريعا للسكك الحديدية بين مطار تل أبيب الدولي والقدس
إسرائيل افتتحت خطا سريعا للسكك الحديدية بين مطار تل أبيب الدولي والقدس
رويترز
افتتح الاحتلال الإسرائيلي خطا للسكك الحديدية بين مطار تل أبيب الدولي والقدس في إطار مشروع يتكلف ملياري دولار أثار انتقادات فلسطينية بسبب مساره عبر مناطق بالضفة الغربية المحتلة.
ما القصة؟
  • القطار يمتد بين مطار بن غوريون ومحطة قطارات جديدة على عمق 80 مترا تحت الأرض في مدخل القدس.
  • القطار الذي يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة يجتاز عددا من الأنفاق والجسور الجديدة ويمر وسط تلال بين القدس والمطار الذي يقع على بعد 40 كيلومترا.
  • خط السكك الحديدية يمر عبر أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 قرب قرية بيت سوريك الفلسطينية على مشارف القدس وفي وادي اللطرون عند منتصف الطريق تقريبا بين القدس والمطار.
  • الاحتلال يمنع الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية من السفر للخارج عبر مطار بن غوريون فيضطرون للعبور برا إلى الأردن للسفر من مطار عمان.
  • كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، اتهم إسرائيل باستغلال أرض فلسطينية محتلة بشكل غير قانوني بإقامة خط القطارات عليها والذي سيمتد في نهاية المطاف ليصل إلى مدينة تل أبيب ذاتها.
  • القطار يأتي في إطار مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم أراض جديدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فلسطين المحتلة
تهويد القدس
إسرائيل
القدس
تل أبيب
مطار بن غوريون
قطار
سكة حديد

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