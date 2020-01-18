القدس المحتلة
السبت 18 يناير 2020 16:18

شاهد: الاحتلال يعتقل مسنة فلسطينية في الأقصى بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

قالت قناة "كان" العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت السبت، سيدة فلسطينية في القدس، بزعم محاولتها طعن جنود.

وادّعت القناة أن امرأة خمسينية استلت سكيناً وأشهرتها في وجه جنود تابعين لحرس الحدود، عند "باب العامود" بمدينة القدس المحتلة.

وتابعت أن "الجنود سرعان ما سيطروا على المرأة، التي تم اقتيادها للتحقيق، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن المرأة (لم تذكر اسمها) من سكان بلدة "أبو ديس" الفلسطينية شرقي القدس.

وقالت إن أفراد الشرطة تمكنوا من السيطرة عليها، بعد استدعاء تعزيزات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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