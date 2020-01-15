فلسطين
الأربعاء 15 يناير 2020 11:06

شاهد: الاحتلال يرفض الافراج عن أسير فلسطيني محرر بعد 17 عاما

علاء أبو جزر أسير أمضى 17 عاما داخل السجون الإسرائيلية وتفاجأت العائلية برفض الاحتلال الإفراج عنه بعد انتهاء فترة الحكم.

قالت أم الأسير "80 سنة " إن زوجته توفيت وتركت ابنة الأسير جمانة وعمرها 4 أشهر وأبوها لا يزال في الأسر، ولم تر والدها طوال الـ 12 عاما الأخيرة غير نصف ساعة ، وهي تدرس الطب  الآن في جامعة فلسطين، وطالبت أم الأسير كل المنظمات الدولية بالإفراج عن ابنها.

بدوره قال شقيق الأسير إنه تم إبلاغه رسميا من المخابرات الإسرائيلية بعدم الإفراج عن شقيقه، مؤكدا أنهم رفضوا هذا القرار، وحولوا خيمة الاحتفال إلى خيمة اعتصام.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
أسير فلسطيني
الاحتلال الإسرائيلي
الفصائل الفلسطينية

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