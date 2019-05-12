الأحد 12 مايو 2019 11:24
شاهد: الاحتلال يخلي المعتكفين في المسجد الأقصى بالقوة
قضى المعتكفون في المسجد الأقصى -والذين تم إخلاؤهم بالقوة منه بعد منتصف الليلة الماضية- ليلتهم في مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية بالقدس القديمة وهو قريب من المسجد الأقصى.
إخلاء المعتكفين بالقوة:
- قوات الاحتلال، اقتحمت منتصف الليلة الماضية، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وشرعت بملاحقة المعتكفين بداخله وأخرجتهم بالقوة منه، وأجبرتهم على الخروج منه، وسط مواجهات معهم، وتزامنًا مع تهديدات بإبعادهم عن الأقصى.
- مصادر مقدسية: قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بعد صلاة العشاء والتراويح التي أمَّها الآلاف.
- أصيب 12 مُصليا من المعتكفين من كبار السن خلال عملية إخراج جنود الاحتلال لهم من الأقصى.
- خمسون مصليًا اعتكفوا في المسجد بعد صلاتي العشاء والتراويح للتعبد برحابه الطاهرة.
- قوات الاحتلال هددت المعتكفين بالاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى في حال عدم الخروج الفوري منه.
مواجهات:
- مواجهات اندلعت بين عشرات المصلين وقوات الاحتلال التي قامت بإجبارهم على الخروج من المكان.
- لاحقت قوات الاحتلال الشبان والمصلين خلال وجودهم في ساحة باب العامود، وأطلقت نحوهم قنابل الصوت لتفريقهم.
- تم إخراج المعتكفين من المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، في حين فتحت دائرة الأوقاف الاسلامية مسجد "المئذنة الحمراء" لهم لاستخدامه والمبيت فيه.
- معتكفون رجحوا أن خطوة الاحتلال أمس هدفها إخلاء باحات المسجد تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين صباح اليوم الأحد.
خلفية:
- آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، أدوا الليلة الماضية، صلاتي العشاء والتراويح، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
- وفق مصادر محلية؛ فإن المصلين انتشروا في مُصليات المسجد المبارك وباحاته، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق القدس والمحال التجارية القريبة من أبواب الأقصى الرئيسة حركة تجارية نشطة.
- مصادر فلسطينية حذرت من أن سلطات الاحتلال تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان، وأيام الخميس والجمعة.
- المصادر أضافت أن قوات الاحتلال حظرت على 50 معتكفًا الوجود داخل المصلى القبلي والمرواني.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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