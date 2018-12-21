شاهد: الاتحاد الأوربي| ازدهار مصر لن يتحقق إلا بتحولها لدولة ديمقراطية

قالت مسؤولة الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي، فديريكا موغريني إن دول الاتحاد ترغب في أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية.

التفاصيل: موغريني قالت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسل، أن تَقدُّم مصر وازدهارها رهنٌ باحترامها للحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور عام 2014.

موغريني: الاتحاد الأوربي ذكر بالأهمية التي يوليها لأمن واستقرار مصر، ورغبته في أن تصبح دولة حديثة ديمقراطية.

موغريني: بالنسبة للاتحاد الأوربي لا يمكن لمصر أن تكون دولة مستقرة ومزدهرة إلا من خلال احترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور عام 2014 والإيفاء بالتزامات مصر الدولية ذات الصلة. تصريحات فديريكا موغريني أتت بعد عقد "جلسة حوار"، أمس الخميس، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك عقب انتهاء الجلسة الموسعة للدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي. بيان الخارجية المصرية: الخارجية المصرية في بيان لها أشارت إلى أن مصر والاتحاد الأوربي عبّرا في البيان الصحفي المشترك عن التزامهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحق دستوري لجميع مواطنيهما بما يتماشى مع التزاماتهما الدولية.

الخارجية المصرية: الطرفان اتفقا على أن احترام حقوق الإنسان قيمة مشتركة تشكل حجر الزاوية للدول الديمقراطية والمستقرة والمزدهرة. وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته في جلسة الاتحاد الأوربي (غيتي) خلفية: البرلمان الأوربي صدق في 13 ديسمبر/ كانون أول الجاري على قرار يطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن الحقوق الأساسية.

البرلمان الأوربي استنكر تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا مواصلته الضغط على السلطات الأوربية للتواصل مع نظيرتها المصرية لإثبات الحقيقة ومحاسبة الجناة.

البرلمان الأوربي جدد دعوته لدول الاتحاد إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر حتى لا تكون أداة لتسهيل الهجمات على الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.

البرلمان أقر توصيات تدين استهداف السلطات المصرية للناشطين الحقوقيين.

النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوربي آنا غومش، قالت إن المراد بقرار البرلمان هو توجيه رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوربية لن تغمض عيونها حيال خرق الحريات الاساسية في مصر. كما أنها توجه رسالة إدانة للحكومات الأوربية التي تتواطأ مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

آنا غومش: عبرنا عن انشغالنا العميق بما يجري في مصر لأنه بلد مهم في المتوسط لكننا لا نستطيع غض الطرف حيال الوضع المزري لحقوق الانسان في مصر والذي هو أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك.

غومش: الحريات الاساسية تُداس، كما أن المصريين يتعرضون للسجن والتعذيب. وحتى الأجانب مثل قضية علا القرضاوي وزوجها، والباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُذب وقٌتل من دون أن يحاكم المذنبون.

غومش: القرار الذي أصدرناه موقف ناقد أيضا للحكومات الأوربية، إذا استمروا في بيع الأسلحة لنظام السيسي وبيع التكنولوجيا التي تمكن من قمع المدونين، والكشف عن المعارضين، وأن هذا موقف غير مقبول من الحكومات الأوربية.

النائب التشيكي عن كتلة المحافظين في البرلمان الأوربي، برانيسلاف سكريبك، قال إن قرار البرلمان الأوربي تأكيد على أنه يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر.

برانيسلاف سكريبك قال إن هذه رسالة كي يحترم النظام المصري حرية التعبير وحريات الشعب والقرار الذي صادق عليه البرلمان.

سكريبك: نتابع الوضع في مصر وهو بلد نحبه لكن وأيا تكن الظروف الصعبة التي تمر بها مصر يتعين عليها احترام حرية التعبير وحقوق الانسان.

سكريبك: لا يمكن القبول بسجن كل من أبدى رأيه، أو عقد اجتماعا؛ ولذا نطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن مساجين الرأي.

سكريبك: أتفهم أن الحكومات تحتاج إلى تجهيزات لاستخدامها لأغراض تتعلق بالأمن القومي؛ لكن عندما تستخدم في قمع السكان أو في التجسس عليهم فهذا أمر سيئ.