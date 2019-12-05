شاهد: الإعلان الترويجي لفيلم جيمس بوند الجديد يشعل تويتر
وحاز الإعلان على أكثر من مليونين ومائتي ألف مشاهدة خلال ساعتين فقط من نشر الفيديو على صفحة جيمس بوند على "تويتر"، بينما تخطى الآن الـ 10 ملايين.
وتظهر التغريدة مقطع فيديو للفيلم ظهر فيه الممثل دانيال كريغ (51 عامًا) الذي يقوم بدور جيمس بوند للمرة الخامسة والأخيرة، وهو يتجول في إيطاليا في سيارته أستون مارتن، مع طلقات الرصاص والقنابل التي نجح في تلافيها.
"Bond… James Bond” – The first trailer for #NoTimeToDie is here! In cinemas April 2020 #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/Xo1pSYHgbc— James Bond (@007) December 4, 2019
ولم يتطلب الأمر سوى ثلاث كلمات فقط هي "بوند... جيمس بوند" لإشعال التفاعل على منصات التواصل.
وحصد وسم "#NoTimeToDiE " الذي حمل اسم الفيلم نحو مئتي ألف تغريدة.
وجيمس بوند المعروف أيضا بالعميل (007)، شخصية خيالية لجاسوس بريطاني أبدعها المؤلف إيان فلمنغ في عام 1953 عبر رواية كازينو رويال.
MAN O MAN!!!! CAN NOT WAIT. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 title too #NoTimeToDie https://t.co/Tdwk4UqEVV— LeBron James (@KingJames) December 4, 2019
I very much enjoyed the trailer for #NoTimeToDie but I still want to see a scene where someone asks Bond “Do you have time to die?” and then Bond says “No” and just stands there being ALIVE for a long time.— Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) December 4, 2019
*James Bond theme blares*