الخميس 13 سبتمبر 2018 23:47
شاهد: الإعصار فلورنس يضرب ساحل كارولاينا وتحذيرات من سيول جارفة
بدأت الزوابع العنيفة والأمواج العاتية والأمطار الغزيرة في الهطول على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اقتراب الإعصار فلورنس، مما دفع خبراء الأرصاد للتحذير من حدوث سيول جارفة.
- قال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي لولاية نورث كارولاينا الجمعة ثم ينحرف باتجاه الجنوب الغربي قبل أن يدخل اليابسة السبت.
- أشار المركز إلى أن الوقت سيسمح بهطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 40 بوصة.
- قال مسؤولون إن السلطات أمرت بإجلاء أكثر من مليون شخص من المناطق الساحلية في ولايات نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا وإن آلافا انتقلوا بالفعل إلى مراكز إيواء.
- وصلت السرعة القصوى لرياح الإعصار إلى 165 كيلومترا في الساعة بعدما تراجع إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس فئات.
- يقع مركز الإعصار على بعد 216 كيلومترا شرقي منطقة ويلمنغتون في نورث كارولاينا لكن رياحا قوية وأمطارا غزيرة تضرب حاليا جزر أوتر بانكس في نورث كارولاينا.
- أعرب خبراء عن خشيتهم من أن يأتي الإعصار مشبعاً بالمياه بسبب ارتفاع مستوى مياه المحيط الذي قد يصبح أعلى بنحو 4 أمتار، ومع تباطأ سرعة الإعصار إلى 17 كيلومتراً في الساعة، تزداد خطورة وصوله إلى اليابسة اذ إنه سيفرغ أمطاره الجارفة لساعات طويلة، ما يزيد خطر حصول فيضانات.
- قال مدير الوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ بروك لونغ "لا تخفضوا التحذير لمجرد أن سرعة الرياح انخفضت". وصرّح في مؤتمر صحافي "الفيضانات داخل الأراضي مميتة جدا وهذا ما سيحصل".
- أضاف أن "الأضرار ستلحق بالبنى التحتية والتيار الكهربائي سينقطع" مضيفا أن "ذلك قد يستمرّ أياماً، وحتى أسابيع عديدة".
- بحسب الشركة التي تزود المنطقة بالكهرباء يمكن أن يتأثر بين مليون وثلاثة ملايين مستخدم بانقطاع التيار في ولايتي كارولاينا، وأن الإصلاحات يمكن أن تستغرق أسابيع عديدة.
المصدر
وكالات
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