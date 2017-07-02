بوليفيا
الأحد 2 يوليو 2017 12:44

شاهد: "الأيدي التي تنقل التاريخ" معرض فريد مصمم خصيصًا للمكفوفين

أتيح للبوليفيين المكفوفين فرصة "رؤية" تاريخ بلادهم مؤخرًا بفضل معرض فريد مصمم خصيصٍا للمعاقين بصريٍا.

ويطلق على المعرض اسم "الأيدي التي تنقل التاريخ" وتم إنتاجها من قبل دار الحرية في العاصمة سوكري، وظهرت في المتحف الوطني للفنون في البلاد.

ويستهدف المعرض المكفوفين؛ حيث يمكنهم قراءة و"رؤية" الشخصيات التاريخية من خلال ملامسة تماثيلهم والصور والتفسيرات المصاحبة لها والمكتوبة بطريقة برايل، بالإضافة لمساعدة رعاة المعرض.

وقال إدوين إيلايا بيريز، وهو كفيف من زوار المعرض،إن المعرض أتاح له وجهة نظر مختلفة.

وقالت زائرة بالمعرض تدعى مارلين أبازا ألانيس إن المعروضات سمحت لها بفهم المزيد عن الشخصيات التاريخية البوليفية، بما في ذلك بطل الاستقلال سيمون بوليفار.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
سوكري عاصمة بوليفيا
شخصيات تاريخية
تماثيل وصور
طريقة برايل
مكفوفين
معاقين بصريًا
معرض فريد من نوعه
ملامسة
سيمون بوليفار

اقرأ أيضا

Thumbnail
الحكم بإعدام 20 من رافضي الانقلاب بمصر
Thumbnail
شاهد: حريق في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة