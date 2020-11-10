أبوتريكة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 22:21

شاهد: الأهلي يحتفل بذكرى وداع "أمير القلوب" للملاعب المصرية

لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة
غيتي
احتفل نادي الأهلي المصري بذكرى وداع الملاعب المصرية للنجم محمد أبو تريكة، الملقَّب بـ"أمير القلوب"، في مثل هذا اليوم من عام 2013. 

وفي ذلك اليوم، توِّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، بمساهمة واضحة من أبو تريكة.

وسجّل أبو تريكة هدفًا في مباراة ذهاب نهائي البطولة على أرض نادي "أورلاندو بيراتس" الجنوب أفريقي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1 -1)، ثم سجل أبو تريكة هدفًا آخر في مباراة الإياب؛ ليفوز فيها الأهلي بهدفين نظيفين، على ملعب المقاولون العرب وبحضور 35 ألف مشجع.

ونشرت قناة النادي الأهلي الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو لوداعية "أمير القلوب" الخاصة من جماهير الشياطين الحمر، التي كانت حاضرة في الملعب، من أجل مشاهدة آخر أهداف أبو تريكة ولمساته في الملاعب المصرية.

وعلقت القناة على الفيديو: "فى مثل هذا اليوم توّج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه، وشهدت الملاعب المصرية لحظات الوداع لأسطورة من أساطير القلعة الحمراء والكرة المصرية؛ أمير القلوب أبو تريكة".

وتفاعل نشطاء مع ذكرى وداع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق معتبرين أنها من أجمل الذكريات التي عاشوها، في حين وصفها آخرون بأنها "أصعب لحظات الوداع لأمير القلوب".

وأعلن أبو تريكة اعتزاله عقب خروج مصر من تصفيات كأس العالم 2014، لكنه شارك بعدها في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقود الأهلي للقب الثامن، ثم شارك لدقائق في مونديال الأندية في المغرب، وخرج مصابًا مودعًا الملاعب للأبد.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
رغم فوز بايدن.. بومبيو: سيكون هناك انتقال سلس لولاية ترمب الثانية
Thumbnail
ميركل: الحرب على الإرهاب ليست صراعا بين الإسلام والمسيحية
Thumbnail
اغتيال محامية ليبية وسط الشارع في بنغازي (فيديو)
Thumbnail
هيئة كبار العلماء السعودية: الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل الإسلام
Thumbnail
البيت الأبيض يمنع التعاون مع فريق بايدن الانتقالي

الأكثر قراءة

  1. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  2. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!
  3. شاهد: المغرب ينعش آماله بفوز كبير على توغو بثلاثة أهداف
  4. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى
  5. مشروع قانون يجرم اتهام بولندا بالتورط في الهولوكوست