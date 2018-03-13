دوري أبطال آسيا
الثلاثاء 13 مارس 2018 23:27

شاهد: الأهلي السعودي والغرافة القطري يتعادلان 1-1 في أبطال آسيا

تعادل فريق الأهلي السعودي مع ضيفه الغرافة القطري 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تقدم الغرافة بهدف سجله مهدي طارمي في الدقيقة 56 من هجمة مرتدة، بعد أن اخترق مؤيد حسن من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها طارمي بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وتمكن الأهلي من تعديل النتيجة في الدقيقة 58 عندما مرر سعيد المولد كرة عرضية من الناحية اليمنى ارتقى إليها مؤمن زكريا وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، محافظا على سجله خاليا من الهزائم وفوزين وتعادلين في مثلهما، فيما رفع الغرافة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث محققا تعادله الثاني في هذا الدور مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مثلها.

وسيواجه الغرافة في الجولة القادمة الجزيرة الإماراتي، صاحب المركز الثاني في المجموعة والذي تعادل أيضا مع تراكتور سازي تبريز الإيراني 1-1. ويحتل تراكتور المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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الغرافة القطري
الأهلي السعودي
دوري أبطال آسيا

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