الأحد 24 سبتمبر 2017 11:02
شاهد: الأمير هاري يركب سيارة تقودها طفلة في الخامسة
خلال وجوده في مدينة تورنتو الكندية، رافق الأمير البريطاني هاري طفلة في الخامسة من عمرها خلال قيادتها لسيارة صغيرة من طراز لاند روفر.
وأظهرت لقطات الأمير هاري، الخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وهو يداعب مجموعة من الأطفال داخل سياراتهم الصغيرة في مضمار للقيادة.
وفاجأ هاري، 33 عاما، فتاة تدعى دايمي كومرز بالصعود إلى جانبها داخل السيارة الصغيرة.
وقادت دايمي السيارة داخل المضمار بينما كان الأمير هاري يجلس ممسكا بمقدمة السيارة.
المصدر
أسوشيتد برس
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