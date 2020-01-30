الخميس 30 يناير 2020 20:57
شاهد: الأمن في السودان يفرق المتظاهرين بالغاز
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم.
وقال نشطاء إن عددا من المتظاهرين أصيبوا خلال تفريق قوات الأمن لمظاهرة مطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وكانت "تجمع المهنيين السودانيين"، قوى المعارضة الرئيسية التي تظاهرت ضد الرئيس المعزول عمر البشير، قد دعا السودانيين في بيان الأربعاء للمشاركة في موكب ينطلق من منطقة بحري بالخرطوم وحتى مقر مجلس الوزراء للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وفق الوثيقة الدستورية.
المصدر
الجزيرة مباشر