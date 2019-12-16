مصر
الاثنين 16 ديسمبر 2019 15:35

شاهد: الأمن المصري يفض مظاهرة لعمال مصانع في بورسعيد

شرعت قوات الأمن المصرية بتفريق مظاهرة لعمال المنطقة العامة للاستثمار بمحافظة بورسعيد شمال شرقي مصر.

وكان عمال المنطقة بدأوا احتجاجاتهم منذ يومين بسبب قرار بتغيير مكان دخولهم للمصانع من البوابات الرئيسية، وتحويلهم لبوابات خلفية جانبية وفرعية، وفق وسائل إعلام محلية.

ويرى العمال أن تغيير مكان دخولهم إلى المنطقة، سيؤدي إلى تأخرهم في تسجيل الحضور وتوقيع خصومات عليهم بسبب الوقت نتيجة التكدس المروري، خاصة في فصل الشتاء.

 

مظاهرات عمالية في بورسعيد والأمن المصري يحاول فضها
المصدر
الجزيرة مباشر
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وسائل إعلام مصرية
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